Саратовцы массово жалуются на работу автобусов

СЕГОДНЯ 08:27 2019-12-17T08:29:25+03:00

Общественный транспорт двигается не по графику и рано уходит с маршрута

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Жители Саратова регулярно жалуются на общественный транспорт.

В частности, недовольство вызывают маршруты, которые ходят в Заводской район и имеют большую протяженность.

Так, в группе «Саратов онлайн» граждане пожаловались на работу автобусов №№99 и 18Д.

Маршрутка №99, по словам пассажиров, ходит не по графику, что создает изрядные трудности, так как неизвестно, когда придет автобус.

Автобусы №18д также приходится долго ждать на остановках, они уходят с маршрута уже в восемь вечера и т. д.

Горожане просят от администрации принять меры.

Большинство комментаторов поддерживают негодование авторов.

ИСТОЧНИК KP.RU