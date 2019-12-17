Саратовцы массово жалуются на работу автобусов
Жители Саратова регулярно жалуются на общественный транспорт.
В частности, недовольство вызывают маршруты, которые ходят в Заводской район и имеют большую протяженность.
Так, в группе «Саратов онлайн» граждане пожаловались на работу автобусов №№99 и 18Д.
Маршрутка №99, по словам пассажиров, ходит не по графику, что создает изрядные трудности, так как неизвестно, когда придет автобус.
Автобусы №18д также приходится долго ждать на остановках, они уходят с маршрута уже в восемь вечера и т. д.
Горожане просят от администрации принять меры.
Большинство комментаторов поддерживают негодование авторов.
ИСТОЧНИК KP.RU