Правительство РФ выпустило подзаконный акт о компенсациях обманутым дольщикам
Принят подзаконный акт о выплатах обманутым дольщикам.
Обманутые дольщики, которые состоят в ЖСК, могут получить компенсации.
Как сообщает группа сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина volodin.saratov в соцсети Instagram, соответствующий подзаконный акт выпустило правительство РФ.
До сих пор такого документа не было. 10 декабря депутаты Государственной думы во главе с Вячеславом Володиным обратились к председателю правительства Дмитрию Медведеву с просьбой ускорить его принятие.
Кроме того, после встречи с обманутыми дольщиками в Саратове Володин инициировал поправку, по которой получатели таких компенсаций будут освобождены от уплаты НДФЛ. Предполагается, что вскоре документ будет направлен на рассмотрение президенту России.
ИСТОЧНИК KP.RU