Правительство РФ выпустило подзаконный акт о компенсациях обманутым дольщикам

СЕГОДНЯ 08:08 2019-12-17T08:23:13+03:00

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Обманутые дольщики, которые состоят в ЖСК, могут получить компенсации.

Как сообщает группа сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина volodin.saratov в соцсети Instagram, соответствующий подзаконный акт выпустило правительство РФ.

До сих пор такого документа не было. 10 декабря депутаты Государственной думы во главе с Вячеславом Володиным обратились к председателю правительства Дмитрию Медведеву с просьбой ускорить его принятие.

Кроме того, после встречи с обманутыми дольщиками в Саратове Володин инициировал поправку, по которой получатели таких компенсаций будут освобождены от уплаты НДФЛ. Предполагается, что вскоре документ будет направлен на рассмотрение президенту России.

ИСТОЧНИК KP.RU