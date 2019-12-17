2019-12-17T08:02:15+03:00
Происшествия

Насиловавшего девушку три часа в ее квартире Заводского района посадили на девять лет

Мужчина напал на потерпевшую на улице, а потом завел в жилище
Екатерина Семенова
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В Заводском районе Саратова вынесен приговор ранее судимому 43-летнему жителю Энгельса.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчину признали виновным в насильственных действиях сексуального характера с применением насилия и угрозой убийством.

Суд установил, что 14 июля около 23:20 гражданин напал на девушку на улице. Потерпевшая вышла из трамвая и направилась домой. Злоумышленник догнал ее, попытался задушить, пресек попытку к бегству, обещая убить или покалечить, а потом изнасиловал.

После этого он потребовал, чтобы девушка пошла к нему домой. Та, наоборот, пригласила к себе, надеясь, что пока они дойдут, им встретятся прохожие, у которых она попросит помощи. Однако ей не повезло.

В ее квартире мужчина до трех ночи избивал и насиловал девушку, а потом заснул. Воспользовавшись моментом, жертва сбежала, заперла злоумышленника, вызвала полицию и спряталась у соседей.

Когда мужчина понял, что дверь закрыта, он попытался сбежать через балкон. Однако его задержали сотрудники полиции.

Суд приговорил гражданина к девяти годам в колонии особого режима, а также к ограничению свободы на полтора года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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