Насиловавшего девушку три часа в ее квартире Заводского района посадили на девять лет
В Заводском районе Саратова вынесен приговор ранее судимому 43-летнему жителю Энгельса.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчину признали виновным в насильственных действиях сексуального характера с применением насилия и угрозой убийством.
Суд установил, что 14 июля около 23:20 гражданин напал на девушку на улице. Потерпевшая вышла из трамвая и направилась домой. Злоумышленник догнал ее, попытался задушить, пресек попытку к бегству, обещая убить или покалечить, а потом изнасиловал.
После этого он потребовал, чтобы девушка пошла к нему домой. Та, наоборот, пригласила к себе, надеясь, что пока они дойдут, им встретятся прохожие, у которых она попросит помощи. Однако ей не повезло.
В ее квартире мужчина до трех ночи избивал и насиловал девушку, а потом заснул. Воспользовавшись моментом, жертва сбежала, заперла злоумышленника, вызвала полицию и спряталась у соседей.
Когда мужчина понял, что дверь закрыта, он попытался сбежать через балкон. Однако его задержали сотрудники полиции.
Суд приговорил гражданина к девяти годам в колонии особого режима, а также к ограничению свободы на полтора года.
ИСТОЧНИК KP.RU