Исаев: В центре Саратова горожан ожидают новогодние сюрпризы
На проспекте Кирова появились новые арт-объекты
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После реконструкции проспекта Кирова центральная пешеходная улица Саратова продолжает наполняться новшествами к празднику. Сегодня на ней появились два новогодних арт-объекта. Они представляют собой медведя и зайца которые высовываются из подарочных коробок.
Инсталляции расцвечены гирляндами. Привлечь внимание горожан к новым объектам решил мэр города Михаил Исаев, который разместил их фото в своем Инстаграм.
- На проспекте Кирова саратовцев ждут новогодние сюрпризы, - подписал фото Исаев.
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ИСТОЧНИК KP.RU