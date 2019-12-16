Исаев: В центре Саратова горожан ожидают новогодние сюрпризы

СЕГОДНЯ 17:36 2019-12-16T17:38:06+03:00

Изменить размер текста: A A

После реконструкции проспекта Кирова центральная пешеходная улица Саратова продолжает наполняться новшествами к празднику. Сегодня на ней появились два новогодних арт-объекта. Они представляют собой медведя и зайца которые высовываются из подарочных коробок.

Инсталляции расцвечены гирляндами. Привлечь внимание горожан к новым объектам решил мэр города Михаил Исаев, который разместил их фото в своем Инстаграм.

- На проспекте Кирова саратовцев ждут новогодние сюрпризы, - подписал фото Исаев.

.

ИСТОЧНИК KP.RU