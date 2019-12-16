2019-12-16T17:38:06+03:00
Общество

Исаев: В центре Саратова горожан ожидают новогодние сюрпризы

На проспекте Кирова появились новые арт-объекты
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После реконструкции проспекта Кирова центральная пешеходная улица Саратова продолжает наполняться новшествами к празднику. Сегодня на ней появились два новогодних арт-объекта. Они представляют собой медведя и зайца которые высовываются из подарочных коробок.

Инсталляции расцвечены гирляндами. Привлечь внимание горожан к новым объектам решил мэр города Михаил Исаев, который разместил их фото в своем Инстаграм.

- На проспекте Кирова саратовцев ждут новогодние сюрпризы, - подписал фото Исаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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