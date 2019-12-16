В Новоузенском районе двоюродных братьев арестовали за жестокое убийство мужчины

СЕГОДНЯ 16:42 2019-12-16T16:53:45+03:00

Они пытались проучить сожителя матери одного из них

Изменить размер текста: A A

В Новоузенске Саратовской области задержаны подозреваемые в причинении тяжкого вреда, что повлекло смерть человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по версии следствия, двое молодых мужчин жестоко избили 51-летнего мужчину.

ЧП случилось вечером 12 декабря. Двоюродные братья 22 и 25 лет приехали в село Куриловка в гости к матери старшего из них. Там мужчина возмутился антисоциальным поведением ее сожителя, который нигде не работал и пьянствовал.

Чтобы наставить мужчину на истинный путь, 22-летний парень зашел в комнату, где тот лежал на диване, и избил его кулаками по голове. Женщина сумела оттащить племянника от сожителя и выпроводила гостей из дома.

Однако вскоре мужчины вернулись, выбили дверь, и 22-летний вновь принялся избивать мужчину, нанося удары, в том числе ногами. Позже к нему присоединился 25-летний.

С тяжелыми травмами потерпевший был госпитализирован, но вскоре скончался. Причиной смерти эксперты назвали тупую травму головы и кровоизлияние в мозг.

Братьям предъявлено обвинение. Они арестованы.

ИСТОЧНИК KP.RU