2019-12-16T14:36:13+03:00
Общество

Партийцы помогли ветерану войны, которого родственники выгнали из дома

Сейчас Николай Осипович Гаврилов проходит лечение в Саратовском областном клиническом госпитале для ветеранов войн
Екатерина Семенова
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В Ленинском районе Саратова 90-летний ветеран Великой Отечественной войны, инвалид Николай Осипович Гаврилов остался без крыши над головой. Соседка ветерана обратилась в местное отделение партии «Единая Россия» и рассказала, что из-за семейного конфликта Николай Осипович фактически оказался на улице. Представители местного отделения партии незамедлительно отправились на указанный в обращении адрес для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Во время встречи с ветераном стало понятно, что он нуждается также в медицинской помощи. Секретарь местного отделения «Единой России», депутат Саратовской областной думы Евгений Ковалев оказал содействие в оперативном прохождении медицинского обследования Николая Осиповича для дальнейшей госпитализации. С сегодняшнего дня ветеран проходит лечение в Саратовском областном клиническом госпитале для ветеранов войн, куда был доставлен и сопровожден представителями местного отделения партии Ленинского района Саратова. Сейчас мужчине оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Евгений Ковалев поручил оказать содействие в дальнейшей судьбе Николая Осиповича. Он отметил, что безразличное отношение к ветеранам — настоящее преступление.

- С каждым днем тех, кто отважно сражался и защищал нашу Родину до последнего, жертвуя собой, остается все меньше. Уважение и гордость за их подвиги — самое малое из того, что мы сейчас можем сделать, — подчеркнул Ковалев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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