2019-12-16T12:59:54+03:00
Общество

В Саратове водителей с немытыми номерами будут ловить с завтрашнего дня

Рейд будет идти с 17 по 19 ноября
Ольга Симонова
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В Саратове ГИБДД организовала рейд «Нечитаемый государственный регистрационный знак».

- Некоторые водители специально передвигаются с грязными номерами в надежде не попасть в поле зрения камер, нарушают ПДД, создают аварийные ситуации, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции города.

Рейд будет проходить с 17 по 19 ноября и всем водителям, которые попадутся с грязными номерами, будет выписан штраф 500 рублей, а если узнают, что это было умышленно, сумма увеличится до 5 тыс. рублей или последует лишение прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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