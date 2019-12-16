В Саратове водителей с немытыми номерами будут ловить с завтрашнего дня
Рейд будет идти с 17 по 19 ноября
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В Саратове ГИБДД организовала рейд «Нечитаемый государственный регистрационный знак».
- Некоторые водители специально передвигаются с грязными номерами в надежде не попасть в поле зрения камер, нарушают ПДД, создают аварийные ситуации, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции города.
Рейд будет проходить с 17 по 19 ноября и всем водителям, которые попадутся с грязными номерами, будет выписан штраф 500 рублей, а если узнают, что это было умышленно, сумма увеличится до 5 тыс. рублей или последует лишение прав.
ИСТОЧНИК KP.RU