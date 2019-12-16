Жителям дома в Саратове за один день отопсезона начислили почти 3,5 тыс. рублей
Жительница Саратова пожаловалась на незаконные, по ее мнению, начисления платежей за отопление со стороны филиала «Т Плюс».
Как рассказала в группе «Саратов онлайн» пользователь Ксения Леденева, за один день отопления им насчитали 3 448 рублей за 60 кв. м.
Тепло в квартирах дома на Высокой, 17 появилось 19 декабря. Расчетный период идет с 20 сентября по 20 октября. Однако платежку принесли как за целый месяц отопсезона.
- Написали дружно обращения и в администрацию, и в прокуратуру, и в жилинспекцию, и Радаеву, и Исаеву. А также написали коллективное обращение в «Т Плюс» с актом от управляющей компании о показаниях общедомового счетчика, — отметила женщина. По ее словам, после этого сделали перерасчет лишь на 150–300 рублей.
Ксения Леденева считает, что «Т Плюс» просто не хочет возвращать деньги.
Кроме того, жильцы обратились в приемную президента РФ. Оттуда письмо было перенаправлено в Госжилинспекцию. По словам женщины, ГЖИ прислали отписку, даже не установив, есть ли в доме счетчик, не проверив показания.
- Это какой-то преступный сговор! Никто ничего делать не хочет! 54 квартиры бьются в пустую стену! Жилинспекция покрывает мошенников, которые в открытую воруют деньги людей, а потом в открытую посылают всех. Администрации по барабану! Ни одного ответа для решения проблемы, просто игнор! — написала женщина.
ИСТОЧНИК KP.RU