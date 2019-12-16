2019-12-16T11:16:02+03:00
Общество

Два района Саратова остались без воды

Ремонтируют водопровод
Дарья Вострикова
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Сегодня, 16 декабря, в Саратове без воды остался ряд улиц в Ленинском и Заводском районах города.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», отключение связано с работами на водопроводе.

В зону ограничений, которые закончатся в 18:00, попала улица 9 Мая, Березовая и Сосновая.

До полуночи придется ждать воду жителям Санаторных проездов, улицы Брянская от Санаторного проезда до Князевской, Акмолинских проездов и поселка Князевка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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