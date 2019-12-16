Два района Саратова остались без воды
Ремонтируют водопровод
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Сегодня, 16 декабря, в Саратове без воды остался ряд улиц в Ленинском и Заводском районах города.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», отключение связано с работами на водопроводе.
В зону ограничений, которые закончатся в 18:00, попала улица 9 Мая, Березовая и Сосновая.
До полуночи придется ждать воду жителям Санаторных проездов, улицы Брянская от Санаторного проезда до Князевской, Акмолинских проездов и поселка Князевка.
ИСТОЧНИК KP.RU