Саратовец взял в прокат ноутбук с мышкой, чтобы сдать в ломбард

СЕГОДНЯ 10:55 2019-12-16T10:59:19+03:00

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Полиция Октябрьского района раскрыла мошенничество в отношении 41-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 9 декабря с 21:40 до 22:00 неизвестный заключил с ним договор проката на ноутбук марки Dell Vostro и компьютерную мышь Oklick. Технику стоимостью 38,6 тыс. рублей клиент украл.

Вчера, 15 декабря, выяснилось, что 30-летний гражданин сдал это имущество в ломбард и выручил за него деньги, которые потратил на себя.

Мужчина во всем признался, на него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU