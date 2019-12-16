2019-12-16T10:59:19+03:00
Происшествия

Саратовец взял в прокат ноутбук с мышкой, чтобы сдать в ломбард

Вырученные деньги мужчина потратил на себя
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полиция Октябрьского района раскрыла мошенничество в отношении 41-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 9 декабря с 21:40 до 22:00 неизвестный заключил с ним договор проката на ноутбук марки Dell Vostro и компьютерную мышь Oklick. Технику стоимостью 38,6 тыс. рублей клиент украл.

Вчера, 15 декабря, выяснилось, что 30-летний гражданин сдал это имущество в ломбард и выручил за него деньги, которые потратил на себя.

Мужчина во всем признался, на него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24