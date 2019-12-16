Саратовец взял в прокат ноутбук с мышкой, чтобы сдать в ломбард
Вырученные деньги мужчина потратил на себя
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Полиция Октябрьского района раскрыла мошенничество в отношении 41-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 9 декабря с 21:40 до 22:00 неизвестный заключил с ним договор проката на ноутбук марки Dell Vostro и компьютерную мышь Oklick. Технику стоимостью 38,6 тыс. рублей клиент украл.
Вчера, 15 декабря, выяснилось, что 30-летний гражданин сдал это имущество в ломбард и выручил за него деньги, которые потратил на себя.
Мужчина во всем признался, на него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU