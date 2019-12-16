Арестован мужчина, переломавший кости собутыльнику на пьянке в Саратове
В Октябрьском районе Саратова арестован 25-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.
По версии следствия, ночью 12 декабря 40-летний мужчина распивал алкоголь в компании приятелей в квартире дома на улице Чернышевского. Гость обругал хозяина, что повлекло драку. 25-летний мужчина кулаками и ногами избил оппонента по голове и груди.
После этого он отправился спать, а потерпевший вышел из квартиры. Его тело на лестничной клетке было найдено на следующее утро.
Эксперты установили, что причиной смерти стала сочетанная травма тела и переломы костей.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU