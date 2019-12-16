Арестован мужчина, переломавший кости собутыльнику на пьянке в Саратове

СЕГОДНЯ 10:45 2019-12-16T10:54:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Октябрьском районе Саратова арестован 25-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

По версии следствия, ночью 12 декабря 40-летний мужчина распивал алкоголь в компании приятелей в квартире дома на улице Чернышевского. Гость обругал хозяина, что повлекло драку. 25-летний мужчина кулаками и ногами избил оппонента по голове и груди.

После этого он отправился спать, а потерпевший вышел из квартиры. Его тело на лестничной клетке было найдено на следующее утро.

Эксперты установили, что причиной смерти стала сочетанная травма тела и переломы костей.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU