2019-12-16T10:53:07+03:00
Происшествия

Житель Арбузовки оставил пенсионера без ВАЗа

Мужчину задержали
Дарья Вострикова
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Полиция Ивантеевского района раскрыла угон у 66-летнего жителя Арбузовки.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 14 по 15 декабря неизвестные уехали на его ВАЗ-2109, который стоял в открытом гараже.

Легковушку обнаружили со следами аварии в поселке Знаменка и вернули владельцу под сохранную расписку.

Выяснилось, что за этим стоит 22-летний односельчанин потерпевшего, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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