Житель Арбузовки оставил пенсионера без ВАЗа
Мужчину задержали
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Полиция Ивантеевского района раскрыла угон у 66-летнего жителя Арбузовки.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 14 по 15 декабря неизвестные уехали на его ВАЗ-2109, который стоял в открытом гараже.
Легковушку обнаружили со следами аварии в поселке Знаменка и вернули владельцу под сохранную расписку.
Выяснилось, что за этим стоит 22-летний односельчанин потерпевшего, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU