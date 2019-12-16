В Энгельсе рецидивист с ножом отобрал у водителя новогодние игрушки
Сумма ущерба составила 2 тыс. рублей
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Полиция Энгельсского района раскрыла грабеж в отношении 65-летнего жителя села Шумейка.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 14 декабря в 00:15 у дома №47 на Веселой улице неизвестный угрожал ему ножом и требовал возместить ущерб, полученный при столкновении Isuzu и ВАЗа.
Грабитель унес из будки машины набор инструментов и елочные украшения, сумма ущерба составила 2 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 25-летний рецидивист из села Квасниковка.
У мужчины изъяли нож и чужое имущество, на него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU