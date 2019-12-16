В Энгельсе рецидивист избил прохожего ради телефона

СЕГОДНЯ 10:12 2019-12-16T10:46:19+03:00

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Полиция Энгельсского района раскрыла ограбление 41-летнего гражданина.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 24 августа в 5:00 у дома №19 по улице Космонавтов неизвестные избили его и отобрали телефон марки Honor.

Вчера, 15 декабря, в отдел полиции доставили предполагаемого злоумышленника, 28-летнего рецидивиста.

У мужчины изъяли похищенное, после чего отпустили под подписку о невыезде ждать решения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU