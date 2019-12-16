2019-12-16T10:36:57+03:00
Общество

Новогодние елки на Театральной площади начали продавать дешевле 200 рублей

Такие же цены на сельхозярмарке в Юбилейном
Дарья Вострикова
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В Саратове за 2019 год прошло 223 сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня», 31 — на Театральной площади.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, 14 декабря они состоялись на рынке в поселке Юбилейный, торговой площадке «ТК на Топольчанской», на пересечении улиц Пензенская и Томская, на рынке «Комсомольский» и на Театральной площади.

На прилавках лежало 4,4 тыс. тонны картофеля, более 20 тонн овощей, 36,9 тонна мяса, 10,8 тонны молока и молочной продукции, 139,4 тыс. штук яиц и другие продукты.

Отметим, что на Театральной площади и в поселке Юбилейный на ярмарках продавали сосны по цене до 200 рублей за одно новогоднее дерево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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