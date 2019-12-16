Безработный мошенник оставил саратовца без приставки и телевизора
Сумма ущерба составила 190 тыс. рублей
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Полиция Октябрьского района раскрыла мошенничество в отношении 31-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 30-летний безработный гражданин 20 ноября обманом выманил у него телевизор марки Samsung и приставку Sony.
Стоимость ущерба составила 190 тыс. рублей.
В субботу, 14 декабря, предполагаемого преступника доставили в отдел и допросили. Выяснилось, что он сдал похищенное в ломбард.
На мужчину завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU