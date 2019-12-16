2019-12-16T10:04:01+03:00
Происшествия

Безработный мошенник оставил саратовца без приставки и телевизора

Сумма ущерба составила 190 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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Полиция Октябрьского района раскрыла мошенничество в отношении 31-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 30-летний безработный гражданин 20 ноября обманом выманил у него телевизор марки Samsung и приставку Sony.

Стоимость ущерба составила 190 тыс. рублей.

В субботу, 14 декабря, предполагаемого преступника доставили в отдел и допросили. Выяснилось, что он сдал похищенное в ломбард.

На мужчину завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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