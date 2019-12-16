Под Саратовом рецидивист ограбил магазин ради «Древнего Эриваня»

СЕГОДНЯ 09:28 2019-12-16T10:19:38+03:00

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Полиция Советского района раскрыла грабеж из магазина на улице Димитрова в селе Степное.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 31-летний рецидивист открыто похитил бутылку коньяка «Древний Эривань» объемом 0,5 литра стоимостью свыше 600 рублей.

Мужчину доставили в отдел, а спиртное изъяли. Злоумышленник во всем признался.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU