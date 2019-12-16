В Саратове инспекторы ГИБДД проведут «Зимние каникулы»

СЕГОДНЯ 09:24 2019-12-16T10:07:40+03:00

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В Саратовской области с 16 декабря по 4 января пройдет профилактическое мероприятие «Внимание, зимние каникулы!».

Как рассказали «КП-Саратов» в УГИБДД региона, дорожные инспекторы будут уделять внимание профилактике аварий с участием детей, следить за водителями, которые нарушают ПДД, и взрослыми, переходящими дорогу неправильно, подавая плохой пример младшим.

В школах области сотрудники Госавтоинспекции проведут беседы с родителями, чтобы объяснить, как важно перевозить маленьких пассажиров в удерживающих устройствах и носить световозвращающие элементы на одежде.

Отметим, что за 11 месяцев 2019 года в регионе зарегистрировано 357 аварий с участием детей в возрасте до 16 лет, в них пострадали 388 человек, а 11 — погибли.

Граждан призывают не оставаться равнодушными при виде ребенка, который нарушает ПДД. Нужно подойти к малышу и объяснить, как стоит вести себя на дороге. Водителям стоит быть предельно осторожными на проезжей части, особенно в местах массового пребывания детей.

ИСТОЧНИК KP.RU