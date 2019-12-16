В Саратове мужчина угнал ВАЗ у собутыльницы
Гражданина задержали
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Полиция Заводского района раскрыла угон авто у 26-летней безработной девушки.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 13 декабря в 21:10 после распития спиртного с 27-летним мужчиной, она лишилась машины.
Гражданин уехал на ВАЗ-2109, которая стояла припаркованной у дома №121 на Ново-Астраханской улице.
Злоумышленника на легковушке задержали на 2-м Сиреневом проезде, 22.
Мужчина во всем признался и сейчас ждет решения уголовного дела под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU