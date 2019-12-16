В Саратове мужчина угнал ВАЗ у собутыльницы

СЕГОДНЯ 09:09 2019-12-16T10:05:56+03:00

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Полиция Заводского района раскрыла угон авто у 26-летней безработной девушки.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 13 декабря в 21:10 после распития спиртного с 27-летним мужчиной, она лишилась машины.

Гражданин уехал на ВАЗ-2109, которая стояла припаркованной у дома №121 на Ново-Астраханской улице.

Злоумышленника на легковушке задержали на 2-м Сиреневом проезде, 22.

Мужчина во всем признался и сейчас ждет решения уголовного дела под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU