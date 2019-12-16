2019-12-16T08:58:29+03:00
Общество

Саратовцам рассказали, как правильно выбрать алкоголь

Нужно обращать внимание на упаковке
Дарья Вострикова
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Специалисты Управления Россельхознадзора по Саратовской области рассказали жителям региона о том, как выбрать алкоголь.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, продукцию лучше приобретать в стационарных организациях торговли, где есть лицензия, кассовый аппарат, а не в интернете

На упаковке должна быть размещена целая федеральная марка, для отечественного алкоголя. Для импортного — акцизная марка со штрихкодом. Они содержат информацию о производителе, наличии лицензии, дате розлива и других параметрах.

Название алкоголя на марке должно совпадать с названием на этикетке, а колпачок плотно прилегать к стеклу бутылки, не должен прокручиваться; при переворачивании бутылки её содержимое не должно вытекать.

Кроме того, на любой телефон можно установить бесплатное приложение «АнтиКонтрафакт Алко» и проверить с помощью него легальность каждой конкретной бутылки.

Важно помнить, что выпивать лучше в меру, а детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями центральной нервной системы, почек, печени и других органов пищеварения лучше отказаться от горячительных напитков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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