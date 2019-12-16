Тхэквондисты из Саратова взяли два золота всероссийских соревнований
В состязаниях приняли участие более 1,2 тыс.человек
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В Казани с 14 по 15 декабря прошли 12-е всероссийские соревнования по тхэквондо «Золотая Искра».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие свыше 1,2 тыс. человек из 50 регионов страны.
Саратовские спортсмены Павел Габбасов и Никита Песков стали лучшими среди младших кадетов в категории до 44 кг.
ИСТОЧНИК KP.RU