Саратовцы увидят спектакль «По зеленым холмам океана»

СЕГОДНЯ 08:28 2019-12-16T08:28:54+03:00

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В саратовском театре «Версия» состоится премьера спектакля «По зеленым холмам океана».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, постановка Сергея Козлова, известного широкой публике с советских времен по новеллам и мультфильмам о Ежике в тумане, расскажет философские глубокие темы на доступном детям языке.

Режиссером-постановщиком выступает Илья Слюдачев, а сценическим оформлением и костюмами занимается Юлий Ридель. Представления начинаются в 11:00 и 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU