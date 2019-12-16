Саратовцы увидят спектакль «По зеленым холмам океана»
Глубокие философские темы преподнесены на доступном детям языке
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В саратовском театре «Версия» состоится премьера спектакля «По зеленым холмам океана».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, постановка Сергея Козлова, известного широкой публике с советских времен по новеллам и мультфильмам о Ежике в тумане, расскажет философские глубокие темы на доступном детям языке.
Режиссером-постановщиком выступает Илья Слюдачев, а сценическим оформлением и костюмами занимается Юлий Ридель. Представления начинаются в 11:00 и 14:00.
ИСТОЧНИК KP.RU