2019-12-16T08:26:54+03:00
Общество

В Энгельсе волонтеры раздали 50 порций горячей еды

Подходили бывшие работники заводов
Дарья Вострикова
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Вчера, 15 декабря, в Энгельсе на перекрестке улиц Тракторной и Заводской неравнодушные волонтеры раздавали еду и чай людям.

Как рассказали «КП-Саратов» в паблике «Живем добром!» соцсети «ВКонтакте», подходили разные граждане, в том числе те, кто раньше работал на заводе «Трансмаш» и 86-м 86-й механическом заводе Министерства обороны РФ.

- Например, Валентина Петровна, всю себя отдала заводу. Контролёр ОТК. А теперь получает пенсию 7200 рублей. После оплаты коммуналки и визита в аптеку, остаётся 100 рублей на еду в день. Что она может себе позволить купить? Булку хлеба и пакет молока. Николай. Инвалид второй группы. Не пьёт, здоровье не позволяет. После оплаты за жильё и покупки лекарств питается на 50 рублей в день, — уточнили в группе.

В планах волонтеров — увеличить объем раздачи до 100 или 150 порций. Для этого они просят граждан отдать ненужные термосы, чтобы принести в них еду нуждающимся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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