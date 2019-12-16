2019-12-16T08:58:58+03:00
Общество

Николай Панков встретится с жителями Краснопартизанского и Балаковского районов

Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о предстоящих сегодня, 16 декабря, встречах с жителями округа.

- Рабочую неделю начинаю в Краснопартизанском районе. Еду в село Савельевка, с жителями обсудим вопрос восстановления помещений сельского Дома культуры, пострадавших от возгорания. Обещал им, что заеду. Решение примем на месте.

Оттуда в Балаково на встречу с дольщиками, не вступившими в ЖСК. Вопросов несколько. Это и судебный процесс по получению страховых выплат, и возможность реализации инвестпроекта. На прошлой неделе началось строительство новой очереди дома ЖСК «Возрождение» в рамках областного проекта. А по самым сложным долгостроям вопрос решается на федеральные средства, этого добился Вячеслав Володин. Это 31 дом, на достройку некоторых требовались сотни миллионов рублей. И до конца года по инициативе спикера Госдума освободила все выплаты дольщикам от налога. Вот так постепенно и под контролем дольщиков решается проблема областных долгостроев, — отметил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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