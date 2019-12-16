В понедельник на улицах Саратова снова будет скользко
Ожидается изморозь, туман и юго-восточный ветер
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В Саратове и по области в понедельник, 16 декабря, будет облачно с прояснениями.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, днем существенных осадков не ожидается.
При этом местами возможен сильный туман с видимостью 500 и менее метров. Синоптики прогнозируют изморозь более 20 мм, сложные отложение более 11 мм, гололед 6 мм и гололедицу.
Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5–10 м/с.
Столбик термометра покажет днем 0…−5 градусов. В районах Левобережья — до −10 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU