2019-12-16T08:07:59+03:00
Общество

В понедельник на улицах Саратова снова будет скользко

Ожидается изморозь, туман и юго-восточный ветер
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове и по области в понедельник, 16 декабря, будет облачно с прояснениями.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, днем существенных осадков не ожидается.

При этом местами возможен сильный туман с видимостью 500 и менее метров. Синоптики прогнозируют изморозь более 20 мм, сложные отложение более 11 мм, гололед 6 мм и гололедицу.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5–10 м/с.

Столбик термометра покажет днем 0…−5 градусов. В районах Левобережья — до −10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовец взял третье место в молодежной лиге каратэ
В Саратове поймали наркомана с эйфоретиком
Утром в Саратове стояли трамваи и троллейбусы
Саратовцам рассказали, как правильно выбрать алкоголь
Тхэквондисты из Саратова взяли два золота всероссийских соревнований
В Саратове мужчина украл кроссовки из магазина на 3-й Дачной
Саратов залило ядовито-зеленой жидкостью
Саратовцы увидят спектакль «По зеленым холмам океана»
В Энгельсе волонтеры раздали 50 порций горячей еды
Николай Панков встретится с жителями Краснопартизанского и Балаковского районов
ГИБДД Саратовской области предупреждает водителей о тумане
В понедельник на улицах Саратова снова будет скользко
Вольск в понедельник отключат от электричества
Сын певицы Валерии снова попал в ДТП: уже в третий раз за неделю