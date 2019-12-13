Начальник Росгвардии в Саратовской области получил звание генерал-майора

СЕГОДНЯ 15:40 2019-12-13T15:51:04+03:00

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Начальник Управления Росгвардии по Саратовской области, полковник полиции Геннадий Макаров 12 декабря получил звание генерал-майора полиции. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Глава региона Радаев лично поздравил начальника Управления с торжественным событием и вручил ему переходящий штандарт губернатора.

Геннадий Макаров родился в 1962 году в Балакове Саратовской области. Проходил воинскую службу в Афганистане — заместителем командира взвода разведывательного батальона. За проявленные заслуги награжден медалью «За отвагу». В милицию пришел в 1985 году сотрудником патрульно-постовой службы. С 1997 по 2002 год возглавлял милицию общественной безопасности ОВД Татищевского района Саратовской области, затем с 2002 по 2010 годы руководил отделом внутренних дел Марксовского района области. В 2010-м назначен начальником Управления вневедомственной охраны Саратовской области. В октябре 2016 года назначен начальником Управления федеральной службы войск национальной гвардии России по Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU