2019-12-13T15:51:04+03:00
Общество

Начальник Росгвардии в Саратовской области получил звание генерал-майора

Указом президента РФ начальнику Управления Росгвардии по Саратовской области присвоено высшее специальное звание
Поделиться:
Геннадий МакаровГеннадий Макаров
Изменить размер текста:

Начальник Управления Росгвардии по Саратовской области, полковник полиции Геннадий Макаров 12 декабря получил звание генерал-майора полиции. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Глава региона Радаев лично поздравил начальника Управления с торжественным событием и вручил ему переходящий штандарт губернатора.

Геннадий Макаров родился в 1962 году в Балакове Саратовской области. Проходил воинскую службу в Афганистане — заместителем командира взвода разведывательного батальона. За проявленные заслуги награжден медалью «За отвагу». В милицию пришел в 1985 году сотрудником патрульно-постовой службы. С 1997 по 2002 год возглавлял милицию общественной безопасности ОВД Татищевского района Саратовской области, затем с 2002 по 2010 годы руководил отделом внутренних дел Марксовского района области. В 2010-м назначен начальником Управления вневедомственной охраны Саратовской области. В октябре 2016 года назначен начальником Управления федеральной службы войск национальной гвардии России по Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В подъезде дома в Саратове найден труп с переломанными костями
Медиацентр СГЮА стал победителем областного конкурса социальной рекламы
Мама Лизы Киселёвой с соратниками организовала флешмоб
В Саратовской области 31 декабря не будет выходным днем
В Минтруда объяснили разницу зарплат на предприятиях Саратовской области
ООО «КВС» напоминает о способах оплаты коммунальных услуг компании
Володин подвел итоги законодательной работы по защите дольщиков
В Саратовской области пройдет отбор среди школьников на телевизионную программу «Умники и умницы»
Саратовцам рассказали, как правильно выбрать духи
Начальник Росгвардии в Саратовской области получил звание генерал-майора
Чиновники Саратова объяснили, что будет с собаками из переполненного питомника МБУ «Дорстрой»
В Саратове на 14 часов ограничат парковку на улице Радищева
Энгельсские танцоры стали обладателями двух Гран-при всероссийского конкурса
В Саратовской области появятся четыре новых туристических события
Саратовцам рассказали, как избежать пожара
В новоузенской больнице умер избитый 51-летний мужчина
Прокуратура Татищевского района закрыла 100 сайтов, где учили нарушать закон
Саратовская область вошла в топ-10 регионов России по туризму
Институт «Проектмостореконструкция» получил переходящий штандарт за достигнутые успехи
Нерадивого отца из Перелюба лишили родительских прав на дочь
В Балакове пьяный мужчина украл из храма иконы и ювелирку
В Калининском районе при взрыве пострадал мужчина
Михаил Исаев рассказал, как должны выглядеть вывески в Саратове
Саратовцу на гидроцикле ограничили свободу за столкновение с каяком
Депутата в Пугачевском районе заподозрили в растрате дизтоплива