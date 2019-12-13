Прокуратура Татищевского района закрыла 100 сайтов, где учили нарушать закон

СЕГОДНЯ 14:31 2019-12-13T15:39:24+03:00

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Прокуратура Татищевского района выявила нарушения исполнения требований Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, мониторинг показал, что в интернете есть более 100 сайтов, где людям предлагали купить поддельные документы, оружие, контрафакт, алкоголь, военные билеты, рассказывали, как дать взятку, скрыть имущество от судебных приставов и не платить налоги.

Зайти на ресурс мог кто угодно.

Прокуратура направила в суд 55 исков о признании информации запрещенной, эти требования удовлетворены, сайты заблокированы.

ИСТОЧНИК KP.RU