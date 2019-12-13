Из Саратовской области не выпустили 630 тонн зараженной пшеницы

СЕГОДНЯ 12:49 2019-12-13T14:19:09+03:00

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В декабре 2019 года при досмотре 630 тонн продовольственной пшеницы из Федоровского района Саратовской области государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Саратовской области обнаружил в продукции горчак ползучий.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, наличие карантинного объекта подтверждено лабораторной экспертизой.

Горчак ползучий неприхотлив и засоряет все культуры, считается одним из самых вредоносных сорняков на земле.

Партию пшеницы не выпустили за пределы региона, ее отправили на подработку.

ИСТОЧНИК KP.RU