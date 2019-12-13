Саратовцев приглашают присоединиться к «Тропе памяти»

СЕГОДНЯ 12:42 2019-12-13T12:42:21+03:00

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В коворкинге регионального центра «Молодежь плюс» прошло собрание проекта «Театральная патриотическая экспедиция «Тропа памяти».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, автор проекта Сергей Котлячков стал победителем конкурса грантов Федерального агентства по делам молодежи.

Мероприятие пройдет с 1 по 9 мая 2020 года. Волонтеры пройдут через село Широкое, Малую Скатовку, поселок Готовицкий, Клещевку, Усть-Курдюм. В каждом пункте они будут показывать жителям интерактивный патриотический спектакль «Баллада о войне», посвященный подвигу советских солдат в боях против фашистских оккупантов.

Проект реализуется на средства гранта Федерального агентства по делам молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU