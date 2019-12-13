Балашовца взяли под стражу за кражу 35 тыс. рублей
Мужчина залез через окно в чужой дом
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Расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Балашовского района продолжается.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, рецидивист проник через окно в чужой дом и, пока хозяйки помещения не было дома, унес 35 тыс. рублей, а после ушел.
Сейчас злоумышленник находится под стражей, прокуратура региона осуществляет надзор за расследованием дела в отношении мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU