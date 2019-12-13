Регоператор: Меньше месяца осталось, чтобы оплатить услугу по обращению с ТКО без пени

СЕГОДНЯ 12:25 2019-12-13T12:28:42+03:00

Изменить размер текста: A A

С 1 января 2020 года заканчивается период льготных условий для оплаты услуги по обращению с ТКО без пени. С нового года Региональный оператор начнет начисление пени за просроченные платежи всем категориям потребителей.

- Меньше месяца осталось, чтобы рассчитаться с долгами за услугу по обращению с ТКО и освободить себя от необходимости платить пени за просрочку платежей. Мы видим, что с момента объявления о начале начислений пени с 2020 года, многие предприниматели, собственники домов и квартир обращаются за реструктуризацией долга, либо оплачивают его полностью. Эта возможность особенно привлекательна для тех, кто накопил долги в несколько тысяч, а иногда и десятки тысяч рублей, — заявил директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Напомним, в случае неоплаты коммунальной услуги по обращению с ТКО неприятным дополнением к сумме задолженности станет обязанность дополнительно оплатить пени и расходы, связанные с принудительным взысканием. Средства по судебному приказу могут быть списаны как с банковской карты должника, так и с его банковского счета. Приставы в качестве меры воздействия на должников могут наложить арест на имущество и временно ограничить выезд за рубеж до момента полного погашения задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU