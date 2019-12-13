2019-12-13T12:18:02+03:00
Происшествия

В Заводском районе снесли гараж, где незаконно торговали алкоголем

Его владелец в третий раз пытался продавать спиртное
Дарья Вострикова
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В Заводском районе Саратова на Южной, 59а снесли гараж, где незаконно продавали алкоголь.

Как рассказали «КП-Саратов» в УМВД Саратова, из бокса изъяли алкоголь, которую направили для проведения физико-химической экспертизы. Кроме того, установлено, что расположение указанного бокса является незаконным, за что на 49-летнего владельца постройки составили четыре протокола.

Ранее этот же мужчина продавал алкоголь из металлического контейнера, который демонтировали 26 ноября. За это саратовца привлекали к ответственности.

Уже 7 декабря был снесен сарай, который гражданин соорудил на этом же месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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