Волонтеры и соцработники отремонтировали дом пенсионерки из Балаковского района

СЕГОДНЯ 11:58 2019-12-13T12:04:32+03:00

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Добровольцы и соцработники помогли отремонтировать дом пенсионерки из Балаковского района Саратовской области

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве социального развития региона, в доме поселка Новониколаевский, где проживает 76-летняя Тамара Петрова, укреплен фундамент, установлена новая обрешетка на крыше, настелена пароизоляция. Ремонт продолжается, уже завезены листы для покрытия кровли.

Ранее «Комсомолка» писала о тяжелой ситуации, в которой оказалась пенсионерка. Она живет в здании бывшего колхоза, которое пошло трещинами, крыша протекает, потолок обвалился. Жилье было предоставлено как временное, но пока действия по переселению администрация не предпринимает. При этом местные власти отказываются производить ремонт, так как дом не находится в муниципальной собственности.

- Социальные работники неоднократно предлагали бабушке переехать в благоустроенный и оснащенный всем необходимым дом-интернат. Но этот вариант пожилая женщина никогда не рассматривала. Мы уважаем мнение Тамары Михайловны, поэтому совместно с неравнодушными волонтерами, которые проявили большое участие к проблеме одинокой бабушки, было принято решение самостоятельно сделать ремонт в доме, — сообщили в Минсоцразвития.

По словам чиновников, женщина обеспечена всем необходимым: продуктами, лекарствами. Также за ней закреплен соцработник, который решает бытовые проблемы, делает уборку.

- Пенсионерка довольна помощью, и не раз благодарила помощников за доброту и отзывчивость, — отметили в министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU