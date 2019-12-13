В Саратовской области три дня будут ловить нетрезвых водителей

СЕГОДНЯ 11:55 2019-12-13T12:49:55+03:00

Такие граждане стали виновниками 404 аварий в 2019 году

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В Саратовской области с 13 по 15 декабря будут ловить нетрезвых водителей.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном УГИБДД, за 11 месяцев 2019 года в области зарегистрировано 404 аварий с участием пьяных граждан за рулем.

В результате ДТП 70 человек погибли и 582 — получили травмы.

Жителей региона призывают не садиться пьяными за руль, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих.

ИСТОЧНИК KP.RU