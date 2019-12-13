В поселке Солнечный мошенник снял с чужой карты 7 тыс. рублей
Мужчина признался в содеянном
Изменить размер текста:
Полиция поселка Солнечный раскрыла мошенничество в отношении 45-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 21 ноября неизвестный снял с ее карты 7 тыс. рублей.
Вчера, 12 декабря, предполагаемого преступника задержали, им оказался 39-летний наркоман-рецидивист.
Мужчина во всем признался, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU