В поселке Солнечный мошенник снял с чужой карты 7 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 11:42 2019-12-13T11:42:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция поселка Солнечный раскрыла мошенничество в отношении 45-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 21 ноября неизвестный снял с ее карты 7 тыс. рублей.

Вчера, 12 декабря, предполагаемого преступника задержали, им оказался 39-летний наркоман-рецидивист.

Мужчина во всем признался, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU