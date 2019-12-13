В Вольске арестовали парня, попавшегося с трупом на санках
В Вольске Саратовской области арестован 17-летний парень, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет о трагедии на улице Полбина, где был найден труп 39-летнего мужчины.
По версии следствия, вечером 9 декабря в частном доме Вольска мужчина, его 17-летний сын и 39-летний гость распивали алкоголь.
Когда хозяин ушел спать, двое собутыльников поссорились. Причиной стало, что гость вышел на улицу и вернулся в грязной обуви. Юноша избил гражданина, так что тот скончался к утру.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Решив избавиться от тела, отец с сыном на санках повезли его на окраину города. Однако их заметил местный житель, он же и сообщил в полицию.
Юноше предъявлено обвинение. Он признал свою вину и на месте показал, как произошло убийство. Сейчас он взят под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU