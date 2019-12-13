2019-12-13T11:54:11+03:00
Происшествия

В Вольске арестовали парня, попавшегося с трупом на санках

Он вместе с отцом пытался избавиться от тела собутыльника
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Вольске Саратовской области арестован 17-летний парень, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет о трагедии на улице Полбина, где был найден труп 39-летнего мужчины.

По версии следствия, вечером 9 декабря в частном доме Вольска мужчина, его 17-летний сын и 39-летний гость распивали алкоголь.

Когда хозяин ушел спать, двое собутыльников поссорились. Причиной стало, что гость вышел на улицу и вернулся в грязной обуви. Юноша избил гражданина, так что тот скончался к утру.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Решив избавиться от тела, отец с сыном на санках повезли его на окраину города. Однако их заметил местный житель, он же и сообщил в полицию.

Юноше предъявлено обвинение. Он признал свою вину и на месте показал, как произошло убийство. Сейчас он взят под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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