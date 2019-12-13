В Энгельсе парень оставил женщину без велосипеда

СЕГОДНЯ 11:28 2019-12-13T11:52:08+03:00

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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу у 29-летней гражданки.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 8 декабря, с 18:30 до 18:50, неизвестные унесли велосипед стоимостью 9 тыс. рублей из подъезда дома на Полтавской улице.

Вчера, 12 декабря, предполагаемого преступника задержали, им оказался 25-летний парень.

У него изъяли похищенное, теперь злоумышленник ждет решения уголовного дела под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU