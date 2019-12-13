В Энгельсе парень оставил женщину без велосипеда
Злоумышленника задержали
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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу у 29-летней гражданки.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 8 декабря, с 18:30 до 18:50, неизвестные унесли велосипед стоимостью 9 тыс. рублей из подъезда дома на Полтавской улице.
Вчера, 12 декабря, предполагаемого преступника задержали, им оказался 25-летний парень.
У него изъяли похищенное, теперь злоумышленник ждет решения уголовного дела под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU