Для жителей Саратовской области новогодние каникулы продлятся восемь дней
Последний рабочий день года сократится на час
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В этом году жители Саратовской области будут отдыхать восемь дней: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января приходятся на новогодние каникулы, 7 января отмечают Рождество Христово.
Отметим, что последний рабочий день приходится на вторник, 31 декабря, поэтому его продолжительность уменьшается на час.
Первым рабочим днем 2020 года станет четверг 9 января.
ИСТОЧНИК KP.RU