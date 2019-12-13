Для жителей Саратовской области новогодние каникулы продлятся восемь дней

СЕГОДНЯ 11:03 2019-12-13T11:27:51+03:00

Последний рабочий день года сократится на час

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В этом году жители Саратовской области будут отдыхать восемь дней: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января приходятся на новогодние каникулы, 7 января отмечают Рождество Христово.

Отметим, что последний рабочий день приходится на вторник, 31 декабря, поэтому его продолжительность уменьшается на час.

Первым рабочим днем 2020 года станет четверг 9 января.

ИСТОЧНИК KP.RU