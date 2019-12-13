Следователи ищут мать новорожденной девочки, чей замороженный труп найден в Красном Куте
В Красном Куте Саратовской области возбуждено уголовное дело об убийстве новорожденного матерью.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет о замерзшем теле девочки, которое нашли дети во время прогулки.
Напомним, в реке Еруслан 30 ноября играющие дети нашли вмерзшее в лед тело ребенка. ЧП случилось около дома №4 по Заречному переулку. Они позвали на помощь местного жителя, который вытащил труп изо льда с помощью подручных инструментов.
Установлено, что девочка долго находилась в воде.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают мать ребенка. Проводятся экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU