2019-12-13T10:39:48+03:00
Происшествия

Следователи ищут мать новорожденной девочки, чей замороженный труп найден в Красном Куте

Возбуждено уголовное дело по факту убийства
Екатерина Семенова
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В Красном Куте Саратовской области возбуждено уголовное дело об убийстве новорожденного матерью.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет о замерзшем теле девочки, которое нашли дети во время прогулки.

Напомним, в реке Еруслан 30 ноября играющие дети нашли вмерзшее в лед тело ребенка. ЧП случилось около дома №4 по Заречному переулку. Они позвали на помощь местного жителя, который вытащил труп изо льда с помощью подручных инструментов.

Установлено, что девочка долго находилась в воде.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают мать ребенка. Проводятся экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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