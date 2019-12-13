Саратовец разбил окно бани ради кражи инструментов
На мужчину завели уголовное дело
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Полиция Саратовского района раскрыла кражу у 67-летнего саратовца.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, кто-то с 1 по 9 декабря залез в баню, расположенную на участке СНТ «Светофор» в Долгом Буераке и унес мотоблок, бензопилу, электрорубанок, точило, шлифовальную машинку.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 39-летний саратовец, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU