Саратовец разбил окно бани ради кражи инструментов

СЕГОДНЯ 10:38 2019-12-13T11:24:21+03:00

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Полиция Саратовского района раскрыла кражу у 67-летнего саратовца.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, кто-то с 1 по 9 декабря залез в баню, расположенную на участке СНТ «Светофор» в Долгом Буераке и унес мотоблок, бензопилу, электрорубанок, точило, шлифовальную машинку.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 39-летний саратовец, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU