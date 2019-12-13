Саратовец лишился фуры из-за кредитного долга в 2 млн рублей
Житель Саратовской области лишился фуры из-за невыполнения обязательства по кредитному договору перед банком.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, мужчина недодал 2 млн рублей, поэтому банк пошел в суд.
В отделе судебных приставов по Пугачевскому и Ивантеевскому районам возбудили исполнительное производство о взыскании задолженности и обращении взыскания на заложенное имущество — грузовую фуру.
Машину арестовали, но продать ее на торгах не удалось, так как никому такой транспорт был не нужен. Поэтому было решено принять автомобиль в счет погашения долга.
Выяснилось, что мужчина и грузовик находятся в Хабаровске.
Поэтому пристав дал поручение коллегам из этого края изъять машину и передать взыскателю. Фура отошла представителю банка.
ИСТОЧНИК KP.RU