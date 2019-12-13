2019-12-13T10:35:14+03:00
Общество

Панков: Работники предприятий должны получать достойную зарплату

Ольга Симонова
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Депутат Государственной думы Николай Панков на своих страницах в «Инстаграм» и «Фейсбук» подчеркнул, что владельцы саратовских предприятий, выплачивая зарплату работникам, должны думать не только о доходности бизнеса, но и о благополучии людей.

По словам депутата, во время встреч на предприятиях Балакова и других городов области всегда поднимается тема зарплат. Есть заводы, где зарплата превышает 50, 60 и даже 70 тыс. рублей. Но особое внимание надо обратить на предприятия, где оплата труда работников минимальна.

- К примеру, была обозначена заработная плата в 12 тыс. рублей на одном из крупных мясоперерабатывающих предприятий у нас в регионе. Другие предприятия считают, что это неправильно, зарплата должна платиться достойная, а не выжиматься прибыль в угоду собственникам. Рабочим нужно платить, — подчеркнул Николай Панков.

Напомним, данные о размере заработных плат на предприятиях региона опубликовали СМИ. Экспертов особенно удивили показатели мясокомбината «Дубки», где зарплата составляет всего 12,9 тыс. рублей. При том, что его продукция реализуется в десятках регионов. Выручка компании, по данным из открытых источников, в 2018 году достигла 7,8 млрд рублей, прибыль превысила 60 млн. По объему производства завод входит в тройку крупнейших мясокомбинатов России.

Панков: Работники предприятий должны получать достойную зарплату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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