В Саратовской области в один день открылись сразу три модернизированных кинозала

СЕГОДНЯ 10:23 2019-12-13T10:23:07+03:00

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В Саратовской области 12 декабря открыли три модернизированных кинозала в Калининске, Красноармейске и селе Питерка.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры региона, это произошло благодаря реализации национального проекта «Культура». Она будет продолжена до 2024 года.

Напомним, что всего к концу года в регионе будут работать 35 залов в 27 районах, в том числе 25 муниципальных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU