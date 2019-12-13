В Саратовской области в один день открылись сразу три модернизированных кинозала
Работы шли в рамках нацпроекта
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В Саратовской области 12 декабря открыли три модернизированных кинозала в Калининске, Красноармейске и селе Питерка.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры региона, это произошло благодаря реализации национального проекта «Культура». Она будет продолжена до 2024 года.
Напомним, что всего к концу года в регионе будут работать 35 залов в 27 районах, в том числе 25 муниципальных учреждений.
ИСТОЧНИК KP.RU