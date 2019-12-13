Комитет по туризму собирается организовать массовые экскурсии в аэропорт «Гагарин»
Во время конференции, прошедшей сегодня, 13 декабря, в пресс-центре «КП-Саратов», спикеры рассказали, что сейчас для экскурсий стал популярен новый аэропорт «Гагарин».
- Сейчас с аэропортом прорабатываем вопрос о массовых посещениях, люди хотят туда ехать, добираются массово, на автобусах, — рассказала председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская.
Виктория БородянскаяФото: Ольга Симонова
Также популярностью в регионе зимой, как обычно, пользуются прогулки на лыжах.
Когда выпадет снег, откроется больше проката лыж. На Кумысной поляне, в ДОЛ «Молодежный», лыжный сезон стартовал неделю назад.
- У нас есть различные пути, мимо лагерей «Молодежный», «Родничок», «Дубки», «Березка», на 5-й Дачной, выезды на Вишнёвой горе, — рассказала Наталия Чапурина, директор ДОЛ «Молодежный».
Наталия ЧапуринаФото: Ольга Симонова
Она отметила, что лыжная трасса часто обновляется, особенно когда выпадает много снега, а лесники работают, когда падают деревья.
У «Молодежного» есть парковка, но, по словам Чапуриной, люди просят ввести и автобусный маршрут туда, например, на выходные.
ИСТОЧНИК KP.RU