2019-12-13T10:17:43+03:00
Туризм

Комитет по туризму собирается организовать массовые экскурсии в аэропорт «Гагарин»

Также популярностью в регионе зимой, как обычно, пользуются прогулки на лыжах
Ольга Симонова
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Конференция в пресс-центре «КП-Саратов»Конференция в пресс-центре «КП-Саратов»Фото: Ольга Симонова
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Во время конференции, прошедшей сегодня, 13 декабря, в пресс-центре «КП-Саратов», спикеры рассказали, что сейчас для экскурсий стал популярен новый аэропорт «Гагарин».

- Сейчас с аэропортом прорабатываем вопрос о массовых посещениях, люди хотят туда ехать, добираются массово, на автобусах, — рассказала председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская.

Виктория Бородянская Фото: Ольга Симонова

Виктория БородянскаяФото: Ольга Симонова

Также популярностью в регионе зимой, как обычно, пользуются прогулки на лыжах.

Когда выпадет снег, откроется больше проката лыж. На Кумысной поляне, в ДОЛ «Молодежный», лыжный сезон стартовал неделю назад.

- У нас есть различные пути, мимо лагерей «Молодежный», «Родничок», «Дубки», «Березка», на 5-й Дачной, выезды на Вишнёвой горе, — рассказала Наталия Чапурина, директор ДОЛ «Молодежный».

Наталия Чапурина Фото: Ольга Симонова

Наталия ЧапуринаФото: Ольга Симонова

Она отметила, что лыжная трасса часто обновляется, особенно когда выпадает много снега, а лесники работают, когда падают деревья.

У «Молодежного» есть парковка, но, по словам Чапуриной, люди просят ввести и автобусный маршрут туда, например, на выходные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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