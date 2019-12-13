В Балакове ученик колледжа угнал чужой ВАЗ
Машину вернули владельцу
Изменить размер текста:
Полиция Балаковского района раскрыла угон у 39-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 11 декабря с 18:00 до 23:55 неизвестные уехали на его ВАЗ-21150, припаркованном у дома №20 на Судостроительной улице.
Сумма ущерба составила 80 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался первокурсник, который проживает на улице Зеленая Роща, 97.
Машину вернули владельцу, а на парня завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU