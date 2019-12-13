2019-12-13T09:48:34+03:00
Происшествия

В Балакове ученик колледжа угнал чужой ВАЗ

Машину вернули владельцу
Дарья Вострикова
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Полиция Балаковского района раскрыла угон у 39-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 11 декабря с 18:00 до 23:55 неизвестные уехали на его ВАЗ-21150, припаркованном у дома №20 на Судостроительной улице.

Сумма ущерба составила 80 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался первокурсник, который проживает на улице Зеленая Роща, 97.

Машину вернули владельцу, а на парня завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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