Житель Энгельса подобрал телефон на мусорке и попал под уголовное дело
Хозяин телефона захотел его вернуть
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В Энгельсе 53-летнего мужчину будут судить за найденный на мусорке телефон.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, заявление о краже Xiaomi Redmi 4G поступило 16 мая от 26-летнего мужчины.
По словам владельца телефона, он забыл его утром 13 мая на мусорном баке по улице Степная.
12 декабря полиция установила гражданина, который пользуется гаджетом — оказалось, что это житель Энгельса-2. Он признался, телефон был изъят.
ИСТОЧНИК KP.RU