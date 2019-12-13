2019-12-13T09:24:51+03:00
Происшествия

Житель Энгельса подобрал телефон на мусорке и попал под уголовное дело

Хозяин телефона захотел его вернуть
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Энгельсе 53-летнего мужчину будут судить за найденный на мусорке телефон.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, заявление о краже Xiaomi Redmi 4G поступило 16 мая от 26-летнего мужчины.

По словам владельца телефона, он забыл его утром 13 мая на мусорном баке по улице Степная.

12 декабря полиция установила гражданина, который пользуется гаджетом — оказалось, что это житель Энгельса-2. Он признался, телефон был изъят.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратовской области в один день открылись сразу три модернизированных кинозала
Комитет по туризму собирается организовать массовые экскурсии в аэропорт «Гагарин»
В Балакове ученик колледжа угнал чужой ВАЗ
В Саратове Audi A6 сбила 11-летнего ребенка
Лыжные базы Саратовской области ждут снега
В Энгельсском районе задержали двух наркоманов с марихуаной
Житель Энгельса подобрал телефон на мусорке и попал под уголовное дело
В Вольске будут судить мужчину, изнасиловавшего и убившего женщину на стройке
На Энгельсской мебельной фабрике возобновилось производство
Депутат Ковалев назвал работу энергетиков «провалом»
Завтра в Саратове пройдут сельхозярмарки
Михаил Исаев ждет от саратовцев предложений по благоустройству 3-й Дачной
В Саратовской области в пятницу похолодает
Водитель грузовика «Красное и Белое» погиб в ДТП с двумя авто под Энгельсом