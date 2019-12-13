На Энгельсской мебельной фабрике возобновилось производство

СЕГОДНЯ 08:43 2019-12-13T09:49:57+03:00

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ЗАО «Энгельсская мебельная фабрика» возобновила свое производство.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики Саратовской области, уже заключены договоры на оптовые поставки продукции, в том числе со стройкомпаниями Московской области на обеспечение школ и дошкольных учреждений мебелью.

Напомним, фирма не работала с января по июнь 2019 года, работникам не платили, образовались огромные долги перед УФНС по Саратовской области, в отношении предприятия был подан иск о банкротстве.

После этого на фабрике сменился собственник. Сотрудникам выплатили несколько миллионов долгов по зарплате, и они вернулись, налоговому управлению также отдали все долги. Производство по делу о банкротстве прекращено.

ИСТОЧНИК KP.RU