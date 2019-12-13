На Энгельсской мебельной фабрике возобновилось производство
ЗАО «Энгельсская мебельная фабрика» возобновила свое производство.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики Саратовской области, уже заключены договоры на оптовые поставки продукции, в том числе со стройкомпаниями Московской области на обеспечение школ и дошкольных учреждений мебелью.
Напомним, фирма не работала с января по июнь 2019 года, работникам не платили, образовались огромные долги перед УФНС по Саратовской области, в отношении предприятия был подан иск о банкротстве.
После этого на фабрике сменился собственник. Сотрудникам выплатили несколько миллионов долгов по зарплате, и они вернулись, налоговому управлению также отдали все долги. Производство по делу о банкротстве прекращено.
ИСТОЧНИК KP.RU