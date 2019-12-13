Депутат Ковалев назвал работу энергетиков «провалом»

СЕГОДНЯ 08:43 2019-12-13T08:46:19+03:00

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Неготовность коммуникаций централизованного теплоснабжения в районе «Техстекло» к отопительному периоду секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ленинского района Саратова, депутат областной Думы Евгений Ковалев назвал «провалом» энергетиков. Такое заявление он сделал на конференции местного отделения партии.

- Перед каждым из нас стоит задача слышать людей и помогать им в решении их проблем. На особом контроле «Единой России» мониторинг ситуации с температурным режимом в квартирах жителей области и на объектах соцсферы. Еще на прошлой неделе к нам поступила информация о чуть теплых батареях в квартирах людей, та же ситуация наблюдалась и в расположенном поблизости детском саду. Местное отделение Партии находится на прямой связи с ресурсоснабжающей организацией, но вопрос не может решиться уже неделю. Отопление то появляется, то пропадает вновь. Трубы рвутся рядом с поставленными «заплатками», это провал для энергетиков, — сказал Ковалев.

При этом заявления коммунальщиков о том, что «изношенные коммуникации, летом не подготовленные к отопительному сезону, вызывают периодические перерывы в снабжении клиентов отоплением и горячей водой», по мнению Ковалева, являются абсурдом.

- Полная неготовность к отопительному сезону на данном участке привела к тому, что в детском саду перемерзла система горячего водоснабжения, приходится менять трубы. Как можно было допустить такое? И сколько еще аварий может случиться, пока коммунальные службы будут разбираться со своими гнилыми коммуникациями? — задается вопросом Ковалев.

Он добавил, что представители местного отделения Партии, депутаты городской Думы Олег Мастрюков и областной Думы Николай Бушуев будут на постоянной связи с жителями домов до того момента, пока коммунальщики окончательно не решат проблему.

ИСТОЧНИК KP.RU