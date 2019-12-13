В Вольске будут судить мужчину, изнасиловавшего и убившего женщину на стройке
В Вольске направлено в суд уголовное дело об убийстве и изнасиловании молодой женщины, а также краже.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемым по делу проходит 27-летний местный житель.
Напомним, 17 сентября рабочие обнаружили на площадке строящегося многоэтажного дома тело 28-летней женщины. По подозрению был задержан 27-летний мужчина.
Следствие считает, что вечером 15 сентября женщина шла домой с работы. По пути на нее напал незнакомый мужчина. Он схватил жертву за руки и затащил на пустырь около стройки. Там он совершил насильственные действия сексуального характера, избил и задушил. После этого обыскал карманы и похитил телефон стоимостью 3 990 рублей.
Впоследствии телефон был найден у него дома во время обыска.
ИСТОЧНИК KP.RU