В Вольске будут судить мужчину, изнасиловавшего и убившего женщину на стройке

СЕГОДНЯ 08:50 2019-12-13T08:50:48+03:00

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В Вольске направлено в суд уголовное дело об убийстве и изнасиловании молодой женщины, а также краже.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемым по делу проходит 27-летний местный житель.

Напомним, 17 сентября рабочие обнаружили на площадке строящегося многоэтажного дома тело 28-летней женщины. По подозрению был задержан 27-летний мужчина.

Следствие считает, что вечером 15 сентября женщина шла домой с работы. По пути на нее напал незнакомый мужчина. Он схватил жертву за руки и затащил на пустырь около стройки. Там он совершил насильственные действия сексуального характера, избил и задушил. После этого обыскал карманы и похитил телефон стоимостью 3 990 рублей.

Впоследствии телефон был найден у него дома во время обыска.

ИСТОЧНИК KP.RU