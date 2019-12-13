Завтра в Саратове пройдут сельхозярмарки
Приобрести товары можно будет в нескольких районах
Изменить размер текста:
Завтра, 14 декабря, в Саратове пройдут сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, будут работать пять торговых площадок: на Театральной площади, рынке в поселке Юбилейный, «ТК на Топольчанской», пересечении улиц Пезенская и Томская и рынке «Комсомольский».
С 8:00 до 16:00 можно будет приобрести мясо, птицу, рыбу, яйца, овощи, картофель и другие продукты местных производителей.
ИСТОЧНИК KP.RU