Завтра в Саратове пройдут сельхозярмарки

СЕГОДНЯ 08:07 2019-12-13T08:07:41+03:00

Приобрести товары можно будет в нескольких районах

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Завтра, 14 декабря, в Саратове пройдут сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, будут работать пять торговых площадок: на Театральной площади, рынке в поселке Юбилейный, «ТК на Топольчанской», пересечении улиц Пезенская и Томская и рынке «Комсомольский».

С 8:00 до 16:00 можно будет приобрести мясо, птицу, рыбу, яйца, овощи, картофель и другие продукты местных производителей.

ИСТОЧНИК KP.RU